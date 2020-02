Emiro Qatar in Tunisia, concordanza su questioni regionali

TUNISI - L'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, in visita ufficiale in Tunisia ed il presidente tunisino Kais Saied, hanno sottolineato in una breve conferenza stampa congiunta al Palazzo di Cartagine la concordanza di vedute dei due Paesi su molte questioni interne, bilaterali, arabe e regionali: in primo luogo la questione libica e quella palestinese. Il presidente Saied ha sottolineato la "valorizzazione e l'espansione delle relazioni della Tunisia con il Qatar e con tutti i fratelli sinceri", e il sostegno finanziario del Qatar alla Tunisia dal 2011 che si è concretizzato nella possibilità di convertire i debiti in investimenti", si legge in una nota della presidenza di Tunisi.



Said ha apprezzato anche la disponibilità di Hamad Al Thani a contribuire all'attuazione del progetto di città medica nel governatorato di Kairouan, nonché al progetto dei mercati di produzione nel governatorato di Sidi Bouzid che faciliterà la raccolta, l'imballaggio e la lavorazione di tutti i settori agricoli prodotti. La visita in Tunisia dell'emiro del Qatar, contribuisce ad aprire prospettive promettenti per le due parti per sviluppare e arricchire la cooperazione tra i due paesi, ha sottolineato Saied. I colloqui si sono inoltre focalizzati sulla necessità di pervenire ad una soluzione interlibica per quanto riguarda la crisi in quel Paese, con la possibilità di tenere un secondo vertice a Tunisi, più allargato, delle tribù e dei comuni libici per cercare di mettere fine al conflitto. Sulla questione palestinese i due hanno sottolineato l'importanza del rispetto delle legittimità internazionale, nonostante i suoi limiti. L'emiro del Qatar ha descritto le relazioni tunisino-qatariote come "esemplari", dichiarando di voler vedere presto il presidente Saied in visita in Qatar. Secondo l'agenzia di stampa del Qatar Qena, l'emiro Tamim bin Hamad Al Thani, dopo la Tunisia si recherà in Algeria per affrontare gli ultimi sviluppi della situazione nella regione, in particolare in Libia.(ANSAmed).