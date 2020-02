Siria: Erdogan, manca ok per summit con Putin-Merkel-Macron 'Ipotesi colloqui bilaterali solo col leader russo il 5/3'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 25 FEB - "Non c'è ancora un pieno accordo" sul vertice del 5 marzo tra Turchia, Russia, Francia e Germania sulla crisi a Idlib in Siria. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, che aveva annunciato lo scorso fine settimana l'organizzazione del vertice con Vladimir Putin, Angela Merkel ed Emmanuel Macron. Il leader turco ha ipotizzato che se non si riuscirà a tenere il summit potrebbe esserci "nel peggiore dei casi" nella stessa data un incontro bilaterale con il solo Vladimir Putin ad Ankara o Istanbul. (ANSAmed).