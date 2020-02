Grecia: Mitsotakis, non permetteremo ingressi illegali

(ANSAmed) - ROMA, 28 FEB - "Migranti e profughi in numeri rilevanti si sono radunati al confine terrestre Grecia-Turchia e hanno tentato di entrare nel Paese illegalmente. Voglio essere molto chiaro: non verrà tollerato alcun ingresso illegale in Grecia. Stiamo aumentando la sicurezza dei nostri confini". Lo ha scritto su Twitter il premier greco Kyriakos Mitsotakis.