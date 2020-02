ANSAmed - Agenda settimanale dal 2 all'8 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 28 FEB - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 2 all'8 marzo: LUNEDI' 2 MARZO ISRAELE - Elezioni legislative anticipate.



CITTÀ DEL VATICANO - Santa Sede, apertura degli archivi vaticani sul pontificato di Pio XII.



ROMA - Ue, il commissario all'Economia Paolo Gentiloni tiene un discorso sulla "Nuova Commissione europea - Priorità e sfide" alla Casa europea Ambrosetti.



MARTEDI' 3 MARZO DOHA - Conferenza di Doha per il dialogo interreligioso.



MERCOLEDI' 4 MARZO BRUXELLES - Ue, la Commissione presenta la sua proposta di una "Legge sul clima" sulla neutralità climatica nel 2050; partecipa l'attivista svedese Greta Thunberg. ZAGABRIA - Ue, riunione dei ministri della Difesa.



GIOVEDI' 5 MARZO ZAGABRIA - Ue, riunione dei ministri degli Esteri (fino al 6) ROMA - Al via la 11/a edizione del Francofilm Festival 2020 (fino al 13) VENERDI' 6 MARZO BRUXELLES - Ue, il vicepresidente della Commissione Frans Timmermans partecipa al lancio del 'Patto di plastica'.



SABATO 7 MARZO PORDENONE - Al via la 26/a edizione di Dedica, festival letterario incentrato quest'anno sullo scrittore libico Hisham Matar, premio Pulitzer per il libro 'Il ritorno. Padri, figli e la terra fra di loro'.



DOMENICA 8 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare (ANSAmed).