Libia: Consiglio tribù rifiuta incontri a Tunisi Presidente Saied aveva proposto di ospitare dialogo

(ANSAmed) - TUNISI, 28 FEB - Il Consiglio superiore delle tribù e delle città libiche ha detto no all'offerta da parte del presidente tunisino, Kais Saied, di ospitare a Tunisi un nuovo incontro per favorire colloqui volti a cercare una soluzione pacifica alla crisi libica. Lo rende noto il sito informativo locale Tunisie numerique precisando che la proposta è arrivata congiuntamente dal presidente tunisino e dall'emiro del Qatar Tamim bin al-Thani, in Tunisia ad inizio settimana.



Il Consiglio superiore delle tribù libiche ha motivato in un video da Tahruna il proprio rifiuto affermando che da questo incontro trarrebbe vantaggio "la Fratellanza musulmana e i suoi gruppi terroristici alleati", rifiutando di fatto ogni tentativo di mediazione di Turchia e Qatar. (ANSAmed)