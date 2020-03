Israele: elezioni, aperti i seggi, 6,5 milioni al voto Sedi separate per chi è in quarantena per il coronavirus

(ANSAmed) - TEL AVIV, 2 MAR - Le elezioni legislative israeliane sono iniziate alle 7 locali (le 6 in Italia) con l'apertura dei 10.631 seggi ai quali, nel corso della giornata, avranno accesso circa 6,5 milioni di aventi diritto di voto.



Per 5.600 israeliani che si trovano in quarantena per il coronavirus sono stati approntati 16 seggi in cui è possibile votare in totale isolamento. Il voto terminerà alle 22 locali, e allora tre canali televisivi nazionali divulgheranno i rispettivi exit poll. I risultati reali saranno pubblicati nella mattinata di domani. Si tratta delle terze elezioni politiche in meno di un anno e anche questa volta, secondo i sondaggi, i due principali partiti Likud e Blu Bianco sono appaiati. "Spero che da oggi cominci un processo di guarigione e che possiamo cominciare a vivere insieme uno accanto all'altro", ha detto Benny Gantz, leader del centrista Blu-Bianco e maggiore avversario del premier Benyamin Netanyahu, dopo aver votato insieme alla moglie nel seggio di Rosh Ayin nel centro di Israele. "Negli ultimi giorni siamo stati sottoposti a bugie, registrazioni e a un sistema che ha cercato di metterci l'un contro l'altro", ha poi aggiunto augurandosi che il voto sconfigga Netanyahu e il Paese cambi "registro" dopo uno stallo politico prolungato. Mentre Netanyahu ha fatto appello agli israeliani ad andare a votare e a non avere paura del coronavirus. "Faccio appello a tutti di recarsi a votare. E' un grande diritto democratico e dobbiamo esserne fieri. Andate con orgoglio e nella sicurezza. Dico questo - ha affermato dopo aver votato nel seggio a Gerusalemme - perché facciamo tutto il dovuto per avere cura della questione della salute e del coronavirus. Non avete nulla da temere. Solo una cosa, non prestate ascolto alle fake news e ai tentativi di impedirvi di votare". (ANSAmed).