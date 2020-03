ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ANKARA - Visita dell'alto rappresentante Ue, Josep Borrell e del commissario per la gestione delle crisi, Janez Lenarcic, per 'incontri ad alto livello'. BRUXELLES - Ue, la Commissione presenta la sua proposta di una 'Legge sul clima' sulla neutralità climatica nel 2050; partecipa l'attivista svedese Greta Thunberg. ZAGABRIA - Ue, riunione dei ministri della Difesa.(ANSAmed).