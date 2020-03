ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 3 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: KASTANIES (Evros) - Missione dei presidenti della Commissione Ue, Eurocamera e Consiglio europeo, Ursula von der Leyen, David Sassoli e Charles Michel che incontreranno il premier greco, Kyriakos Mitsotakis per affrontare la crisi dei migranti alla frontiera. DOHA - Al via la conferenza per il dialogo interreligioso.



