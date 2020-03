Israele: 90% scrutinio, Netanyahu in testa con 59 seggi

TEL AVIV - Al 90% dello scrutinio il blocco di destra guidato da Benyamin Netanyahu perde un seggio passando da 60 a 59 contro i 54 del centrosinistra (partiti arabi compresi e Lieberman escluso): per la maggioranza ne occorrono 61 su 120. Il Likud scende a 36 e Blu-Bianco sale a 32: 4 punti di scarto. Allo scrutinio completo manca però i voti dei soldati, dei diplomatici all'estero e delle 18 stazioni elettorali dove hanno votato oltre 4000 israeliani in quarantena da coronavirus. Netanyahu ha già avviato questa mattina contatti per un nuovo governo.

Olp, l'occupazione e l'apartheid hanno vinto le elezioni

A vincere le elezioni israeliane sono state "le colonie, l'occupazione, l'apartheid". Lo ha scritto su Twitter il segretario generale dell'Olp Saeb Erekat a commento dell'esito del voto israeliano con la prevalenza - secondo gli exit poll - del Likud di Netanyahu. "La sua campagna - ha aggiunto - è stata sulla continuazione dell'occupazione e del conflitto. Che costringerà il popolo della regione a vivere per la spada con il prosieguo della violenza, dell'estremismo e del caos".