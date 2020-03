Siria: alti emissari Usa entrano a Idlib per prima volta Dove è in corso il sanguinoso conflitto tra Turchia e il regime

(ANSAmed) - BEIRUT, 3 MAR - L'inviato speciale del presidente Donald Trump per la Siria, James Jeffrey, e l'ambasciatrice Usa all'Onu, Kelly Craft, si sono recati oggi nel nord-ovest della Siria, dove è in corso il sanguinoso conflitto tra Turchia e governo siriano, incontrando rappresentanti della protezione civile locale impegnati nei soccorsi ai civili colpiti dai raid aerei. Lo riferiscono media siriani e fonti locali, mostrando le foto, con data odierna, di Jeffrey e Craft mentre posano assieme all'ambasciatore americano ad Ankara, David Satterfield, accanto agli operatori della protezione civile siriana nella zona di Idlib vicina al confine con la Turchia.



I tre rappresentanti americani hanno stretto le mani e salutato con calore membri della protezione civile siriana di Idlib, anche noti come 'Caschi bianchi', descritti da Mosca e Damasco come "sostenitori dei terroristi". I due alti rappresentanti americani erano arrivati ieri ad Ankara per discutere con le autorità turche degli sviluppi umanitari e bellici nella zona di Idlib. Non è chiaro in che zona i tre emissari di Washington si siano recati, ma è verosimile che la loro missione in territorio siriano sia stata limitata a una zona molto prossima alla frontiera turca, vicina al valico frontaliero di Bab al Hawa, non lontano dalla città turca di Reyhanli. Secondo i media siriani che hanno dato la notizia si tratta di una visita "storica", la prima di alti emissari Usa avvenuta a Idlib dallo scoppio della guerra in Siria nel 2011.



(ANSAmed).