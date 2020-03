Siria: Borrell ad Ankara per incontri di 'alto livello'

BRUXELLES - L'alto rappresentante Ue Josep Borrell e il commissario per la gestione delle crisi Janez Lenarcic, oggi e domani, saranno ad Ankara, per incontri ad alto livello" con le autorità turche e per discutere dell'escalation nella provincia siriana nordoccidentale di Idlib, delle conseguenze umanitarie per la popolazione, e della situazione dei rifugiati siriani in Turchia. Lo rende noto il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) in un comunicato. Borrell si reca ad Ankara prima della riunione informale dei ministri degli Esteri dell'Ue (Gymnich) e del consiglio straordinario Esteri, a Zagabria, del 5 e 6 marzo.

Nelle ultime ore Erdogan è tornato ad attaccare Bruxelles, spiegando di aver rifiutato un miliardo di euro di aiuti aggiuntivi che gli sarebbero stati offerti dall'Ue per bloccare i flussi migratori. Ma ha anche accusato l'Europa di non aver "rispettato la sua parte dell'accordo" per contenere i migranti in territorio turco.