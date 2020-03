ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 4 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: MOSCA - Visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan che incontra l'omologo russo Vladimir Putin per cercare un accordo sulla situazione a Idlib in Siria.



ZAGABRIA - Ue, riunione dei ministri degli Esteri (fino al 6) ROMA - Al via la 11/a edizione del Francofilm Festival 2020 (fino al 13) (ANSAmed).