Serbia: leader opposizione denunciato,'vuole colpo di stato' Obradovic, 'Vucic va isolato, potere a esercito e polizia'

(ANSAmed) - BELGRADO, 4 MAR - In Serbia il ministero della difesa ha sporto denuncia penale nei confronti di Bosko Obradovic, uno dei leader dell'opposizione, accusato di aver lanciato un appello al rovesciamento violento dell'ordine costituzionale. Obradovic è sotto accusa per aver detto che il presidente 'Aleksandar Vucic va urgentemente isolato' e che 'esercito e polizia devono prendere il potere' nel Paese. A tali parole ha reagito lo stesso Vucic, che ha parlato di un classico esempio di incitamento al colpo di stato. Il presidente, in dichiarazioni alla tv privata Pink, ha osservato al tempo stesso come nessun altro esponente di Alleanza per la Serbia (SzS) - il maggior cartello delle forze di opposizione di cui Obradovic è uno dei leader - abbia finora reagito nè tantomeno condannato le parole di Obradovic. (ANSAmed)