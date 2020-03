Turchia, 'polizia greca ha ucciso migrante'. Atene smentisce Prefetto Edirne, hanno usato proiettili veri

(ANSAmed) - ISTANBUL, 4 MAR - È di almeno un migrante ucciso e altri 5 feriti il bilancio degli scontri di stamani con la polizia greca al confine turco, dove sono ammassate migliaia di persone che cercano di entrare nell'Ue. Lo riferisce il prefetto della provincia frontaliera turca di Edirne, che accusa la polizia di Atene di aver "sparato utilizzando anche proiettili veri".



La Grecia, attraverso il portavoce governativo Stelios Petsas, "nega categoricamente" di aver sparato contro i migranti al confine greco-turco. Uno dei migranti è stato colpito alla testa, uno nella zona inguinale, uno al torace e tre ai piedi, specificano le autorità turche. Quello ferito al torace, che non è stato ancora identificato, è poi deceduto in ospedale. Agli scontri hanno assistito membri della commissione Diritti umani del Parlamento di Ankara, che erano giunti stamani sul posto per un'ispezione.



Un'inchiesta sull'accaduto è stata inoltre aperta dalla procura locale. (ANSAmed).