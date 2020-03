Erdogan, situazione a Idlib tesa, il mondo ci guarda

MOSCA - "Tutti gli occhi del mondo oggi sono rivolti al nostro incontro: la situazione a Idlib è molto tesa e sono certo che le decisioni che prenderemo serviranno ad alleviare la tensione". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel corso dei saluti di rito al Cremlino prima dell'inizio dei negoziati con Vladimir Putin. "Le nostre relazioni hanno raggiunto l'apice, soprattutto nei settori della difesa e del commercio, e continuano a svilupparsi - ha aggiunto Erdogan -. Crediamo di dover fare ulteriori progressi in questo settore".



Putin ha presentato a Erdogan le sue "più sentite condoglianze per la morte delle vostre truppe in Siria".



"Decine di soldati" turchi sono morti in un attacco aereo siriano perché "nessuno sapeva che fossero lì", ha detto il presidente russo in apertura dei negoziati aggiungendo che la crisi nella provincia di Idlib è "così grave" che sono necessari colloqui diretti tra i due leader. "La perdita di vite umane è sempre una tragedia", ha osservato Putin. "Purtroppo, come le ho detto in precedenza in una telefonata, nessuno, comprese le truppe siriane, era a conoscenza della loro posizione", ha aggiunto Putin, che ha poi sottolineato di sperare che le relazioni fra Russia e Turchia, importanti per entrambi, non vengano distrutte dalla crisi a Idlib.