ANSAmed - Agenda settimanale dal 9 al 15 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 6 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euromediterranea in programma dal 9 al 15 Marzo 2020: MARTEDÌ 10 MARZO VIENNA - Il primo ministro greco Kyriakos Mītsotakīs e' ricevuto dal Cancelliere austriaco Sebastian Kurz VENERDÌ 13 MARZO GRENOBLE - Marcia contro i cambiamenti climatici, con Greta Thunberg ATENE - La presidente Ekaterini Sakellaropoulou entra in carica.



(ANSAmed).