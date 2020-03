Coronavirus: Di Maio, non accettiamo discriminazioni

(ANSAmed) - ZAGABRIA, 6 MAR - "A livello europeo c'è una grande preoccupazione perché il coronavirus non è solo il tema di un singolo Paese ma avrà un impatto internazionale, sia dal punto di vista sanitario che economico. Quello che ho ribadito ai Paesi europei è che l'Italia merita rispetto ed il massimo sostegno. Non accetteremo nessuna discriminazione a danno di italiani". Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, al termine dei lavori del consiglio Esteri straordinario, a Zagabria.



"È molto importante che l'esperienza dell'Italia, su come stiamo affrontando l'emergenza coronavirus, possa essere tesoro anche per gli altri Paesi europei", ha detto nel corso del suo intervento al consiglio Di Maio, secondo quanto si apprende.



(ANSAmed).