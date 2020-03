ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 9 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ANKARA - Missione di una delegazione militare e di intelligence russa per colloqui con le corrispettive autorità turche in vista dell'avvio domenica prossima dei pattugliamenti congiunti a Idlib.



BRUXELLES - Teleconferenza dei leader Ue per discutere dell'emergenza del coronavirus.



ROMA - Prosegue la 11/a edizione del Festival del film francofono 2020 (fino al 13). (ANSAmed).