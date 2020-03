Israele: Rivlin, consultazioni in un solo giorno, il 15/3 Presidente, doppia crisi nel Paese, politica e sanitaria

(ANSAmed) - TEL AVIV, 9 MAR - Il presidente israeliano Reuven Rivlin stringe i tempi per arrivare a dare l'incarico per la formazione di un nuovo governo dopo le elezioni dello scorso 2 marzo. Oggi ha annunciato che le consultazioni con i partiti eletti alla Knesset cominceranno domenica prossima 15 marzo e dureranno solo quel giorno. La presidenza, in una lettera inviata ai rappresentanti dei partiti, ha spiegato che "Israele è in una doppia crisi, di politica e di sanità. Queste circostanze impongono che le consultazioni dovranno svolgersi rapidamente" e limitando il numero dei partecipanti delle delegazioni. In ossequio alle nuove norme dettate dall'infezione da coronavirus (39 i casi in Israele) non ci saranno conferenze stampe, ma gli incontri con i rappresentanti dei partiti saranno diffusi via web. Rivlin - ha sottolineato la presidenza - è intenzionato a creare "fiducia" per un governo che eviti quarte elezioni. (ANSAmed).