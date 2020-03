Migranti: Borrell, autorità greche non hanno carta bianca 'Difesa confini deve essere in linea con norme internazionali'

(ANSAmed) - BRUXELLES, 9 MAR - "Non c'è carta bianca per fare ciò che si vuole, le autorità greche hanno negato che ci siano state delle vittime, la polizia greca ha cercato di difendere il confine" così come "l'Ue difenderà i suoi confini seguendo i nostri valori e in linea con le leggi internazionali". Lo ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Josep Borrell, rispondendo alle domande dei giornalisti sugli incidenti avvenuti in Grecia tra le autorità elleniche e i migranti lungo il confine con la Turchia.



"Dicendo che l'Ue deve usare il 'linguaggio del potere', intendo dire che deve essere capace di influenzare e utilizzare le risorse che ha in modo più deciso, ma questo non ha niente a che vedere con ribaltare le barche piene di migranti", ha sottolineato Borrell, precisando il significato un'espressione da lui utilizzata nei giorni scorsi. "Ci possono essere momenti di tensione e incidenti occasionali ma - ha aggiunto Borrell - la difesa dei confini" Ue "deve essere in linea con le norme internazionali". (ANSAmed).