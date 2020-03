Migranti: Turchia, speriamo in accordo con l'Ue entro marzo 'Intesa prima di vertice leader, non è solo questione di soldi'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 10 MAR - La Turchia spera di raggiungere un'intesa con l'Ue per un nuovo accordo sui migranti entro il prossimo 26 marzo, quando è previsto un vertice dei leader dei 27 Stati membri che potrebbero quindi discuterne ed eventualmente approvarlo. Lo ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, all'indomani dell'incontro a Bruxelles tra il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e i presidenti del Consiglio europeo e della Commissione, Charles Michel e Ursula von der Leyen. "Siamo pronti per un lavoro costruttivo. Non si tratta solo di tenerci i migranti in cambio di denaro", ha assicurato Cavusoglu, che nei prossimi giorni guiderà una task force per cercare un'intesa con l'Alto rappresentante Ue Josep Borrell. (ANSAmed).