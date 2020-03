ANSAmed - Domani nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 11 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per domani: ATENE - Visita della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e della commissaria Ylva Johansson per gli Affari interni per affrontare la situazione degli oltre 5.500 bambini e adolescenti non accompagnati presenti nei centri di accoglienza. (ANSAmed).



BRUXELLES - Sessione settimanale del Parlamento europeo (fino al 12).



BRUXELLES - Consiglio Affari Esteri. (ANSAmed).