Israele: dopo le minacce, Gantz sarà protetto da Shin Bet

TEL AVIV - Benny Gantz, il leader centrista di Blu-Bianco, sarà posto sotto protezione dallo Shin Bet (Servizio di sicurezza interno) dopo le minacce ricevute, soprattutto sui social, anche per la sua intenzione di guidare un governo di minoranza appoggiato dall'esterno dai partiti arabi.

Il premier Benyamin Netanyahu ha approvato la proposta dello Shin Bet che ora sarà esaminata da Comitato per l'approvazione definitiva. Lo stesso Gantz ha denunciato sia prima del voto del 2 marzo sia subito dopo il clima di intimidazione nei suoi confronti: sui social sono apparse frasi del tipo "Ci sarà un funerale stasera per Gantz", "Gantz deve essere ucciso". Lo stesso leader centrista ha ammonito sulla situazione che a suo giudizio sembra ripercorrere quella che precedette l'assassinio di Yitzhak Rabin nel 1995.