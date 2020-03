Israele: Rivlin, governo unità nazionale unica soluzione Presidente riceve risultati voto e ripropone sua ricetta

(ANSAmed) - TEL AVIV, 11 MAR - Il presidente israeliano, Reuven Rivlin, pensa ancora che per risolvere la crisi politica nel Paese e impedire quarte elezioni non ci sia che una strada: l'accordo fra i due partiti maggiori, il Likud di Benyamin Netanyahu e Blu-Bianco di Benny Gantz. Rivlin lo ha ribadito oggi ricevendo i risultati ufficiali delle elezioni dello scorso 2 marzo dopo i vari riscontri effettuati in questi giorni. "Tra le altre opzioni - ha detto rivolto ai due leader - avete l'ipotesi di intesa che vi ho offerto dopo il voto di settembre. Sono consapevole delle critiche che ha ricevuto, tuttavia non vedo altra via". L'intesa prevede un governo di unità nazionale con un'alternanza nella premiership tra Netanyahu e Gantz. Ma Blu-Bianco finora ha ripetuto che non andrà al governo con un premier inquisito. Domenica 15 marzo Rivlin comincerà e concluderà in giornata le consultazioni con tutti i partiti per poi dare l'incarico. (ANSAmed).