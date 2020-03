Migranti: von der Leyen domani in Grecia, focus su minori Con commissaria Johansson vedrà premier e centro accoglienza

(ANSAmed) - BRUXELLES, 11 MAR - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e la commissaria Ylva Johansson per gli Affari interni saranno domani in Grecia per dare seguito alle misure di sostegno annunciate la scorsa settimana per la gestione della crisi migratoria ai confini esterni con la Turchia. Lo riferisce in una nota l'esecutivo comunitario precisando che più in particolare la visita sarà anche l'occasione per affrontare la situazione degli oltre 5.500 bambini e adolescenti non accompagnati presenti nei centri di accoglienza sulle isole greche. In mattinata la commissaria incontrerà le parti interessate, compresi ministri responsabili e rappresentanti dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni e della società civile greca. Von der Leyen e Johansson avranno poi un faccia a faccia con il premier greco Kyriakos Mitsotakis e visiteranno il centro di accoglienza e identificazione di Eleonas. (ANSAmed).