Tunisia: ambasciatore Fanara vede neo ministro Esteri Erray Primo ambasciatore a incontrarlo. Molti i temi affrontati

(ANSAmed) - TUNISI, 11 MAR - Cooperazione bilaterale, sicurezza regionale, rilancio degli investimenti e contenimento del coronavirus. Questi i principali temi al centro dell'incontro tra l'ambasciatore d'Italia in Tunisia, Lorenzo Fanara e il neo ministro tunisino degli Affari Esteri, Noureddine Erray. Lo rende noto il ministero degli Esteri di Tunisi precisando che il colloquio, il primo con un ambasciatore straniero in Tunisia per Erray, è stato l'occasione per passare in rassegna i diversi aspetti di cooperazione tra i due Paesi, i rapporti bilaterali e quelli nel quadro delle istituzioni europee, nonché per fare il punto sui preparativi dei prossimi appuntamenti, in particolare la futura visita in Tunisia del ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio. L'incontro è stato, inoltre, l'occasione per discutere delle misure adottate dai rispettivi governi per contenere l'espansione del coronavirus. A tal riguardo, è stata ribadita l'importanza di promuovere il coordinamento e la collaborazione tra le autorità tunisine e quelle italiane nella lotta contro questo virus, facendo leva sulle eccellenti relazioni tra i due Paesi. Erray ha espresso la solidarietà dei tunisini al popolo italiano di fronte all'espansione del coronavirus e ribadito la fiducia della Tunisia nella capacità del governo italiano di sconfiggere tale flagello. Da parte sua, l'ambasciatore italiano si è felicitato per l'eccellente livello delle relazioni bilaterali e di amicizia tra Italia e Tunisia, rinnovando gli auguri del suo Paese al nuovo governo tunisino e sottolineando che l'Italia continuerà il suo sostegno alla Tunisia nelle sue sfide economiche e di sicurezza. L'incontro ha fornito, anche, l'occasione per discutere di diversi temi, regionali ed internazionali, di interesse comune, con particolare attenzione alla situazione in Libia. (ANSAmed).