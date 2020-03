Migranti: Grecia, incentivo a rimpatrio di 2.000 euro

(ANSAmed) - ROMA, 12 MAR - La creazione di un incentivo per il rimpatrio volontario dei migranti attualmente in Grecia è stata concordata dal ministro greco per le Migrazioni Notis Mitarakis e dalla commissaria Ue agli Affari interni Ylva Johansson nel corso di un incontro ad Atene.



La misura - scrivono i media greci - prevede 2.000 euro per chi accetta il rimpatrio volontario, vale per 5.000 persone per un mese e si applica solo a coloro che già si trovavano in Grecia - in particolare nelle affollate strutture delle isole egee - al primo gennaio 2020. I rimpatri - hanno spiegato Mitarakis e Johansson - avverranno con il supporto dell'Organizzazione internazionale delle migrazioni (Oim) e l'agenzia europea Frontex. Per Johansson, "è un'opportunità per ridurre la pressione sulle isole greche". Mitarakis ha detto che questi trasferimenti si aggiungeranno a quello di 10.000 persone dalle isole alla Grecia continentale, che dovrebbe concludersi entro fine mese.



