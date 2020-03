Israele: per unità Netanyahu-Gantz resta nodo partiti arabi Da domenica presidente Rivlin avvia consultazioni

(ANSAmed) - TEL AVIV, 13 MAR - Benyamin Netanyahu e Benny Gantz si sono parlati la scorsa notte sulla possibilità di formare un governo di emergenza nazionale per affrontare il coronavirus, dopo l'apertura del premier. Ma ancora non è chiaro se l'eventualità possa concretizzarsi, visto la disparità di posizioni tra i due sulla partecipazione dei partiti arabi a quel governo. Netanyahu - secondo i media - ha detto a Gantz che vanno avviati confronti immediati tra i due partiti per arrivare all'accordo. Ma - usando un termine spesso impiegato dal suo Likud per riferirsi alla Lista Araba o a parte di questa - ha specificato che "i sostenitori del terrorismo non possono far parte di un governo, nè in tempi normali nè in emergenza". Un passo niente affatto gradito da Gantz che - pur disposto al governo di emergenza - ha ribattuto che quella "vasta unità di governo deve includere tutte le parti della casa" comune.



Domenica prossima, intanto, il presidente Reuven Rivlin avvierà le consultazioni per l'incarico di governo che si concluderanno nella stessa giornata. (ANSAmed) LC/ S0B QBXB