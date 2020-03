ANSAmed - Agenda settimanale dal 23 al 29 marzo

(ANSAmed) - ROMA, 20 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 23 al 29 marzo 2020: LUNEDI' 23 MARZO BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri degli Esteri in videoconferenza sul monitoraggio dell'embargo sulle armi in Libia.



MARTEDI' 24 MARZO DIGNE-LES-BAINS (FRANCIA) - 5/o anniversario dello schianto del Germanwings Airbus A320, che uccise 150 persone.



BRUXELLES - Ue, riunione dei ministri degli affari europei sull'apertura dei negoziati di adesione con l'Albania e la Macedonia settentrionale.



MERCOLEDI' 25 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare GIOVEDI' 26 MARZO BRUXELLES - Pe, Sessione speciale sulle misure di emergenza di fronte al coronavirus. BRUXELLES - Ue-G5 Sahel Summit 2020.



BRUXELLES - Ue, Consiglio europeo in videoconferenza.



VENERDI' 27 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare SABATO 28 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare DOMENICA 29 MARZO Nessun evento di rilievo da segnalare.



(ANSAmed).