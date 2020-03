ANSAmed - Oggi nel Mediterraneo

(ANSAmed) - ROMA, 20 MAR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti per oggi: TUNISI - Celebrazioni per il 64/o anniversario dell'Indipendenza dal protettorato francese.



DUBAI - Mostra all'Etihad Museum dal titolo 'Photographs in dialogue Uae-Uk', un percorso fotografico dell'iter delle relazioni tra la Gran Bretagna e gli Emirati Arabi tra gli anni '60 e '70 (fino al 12 dicembre). (ANSAmed).