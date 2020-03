Coronavirus: Giordania impone coprifuoco da domani Fino a nuovo ordine

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAR - Il governo della Giordania ha deciso di imporre il coprifuoco nel paese a partire da domani mattina alle 07.00 (ora locale) e fino a nuovo ordine. Lo riporta l'agenzia Petra. E' stata imposta anche la chiusura di tutti i negozi.



Il ministro per i rapporti con i media Amjad Adaileh ha poi aggiunto che il 24 marzo prossimo il governo annuncerà "le ore specifiche durante le quali la gente potrà provvedere ai suoi bisogni con un meccanismo" che sarà dettagliato in seguito.



"Chiunque violi le misure previste da quest'ordine - ha riferito la Petra - e quelle emesse dal primo ministro e da quello della difesa potrebbe essere esposto a immediato arresto per un periodo non superiore ad un anno". Per le emergenze mediche, i cittadini - ha proseguito la Petra - "dovranno informare" la pubblica sicurezza o il Direttore della difesa civile "per prendere le misure necessarie a proteggere la loro salute in accordo con le regole".(ANSAmed).