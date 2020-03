Siria: ministro Difesa russo a Damasco vede Assad

(ANSAmed) - MOSCA, 23 MAR - Su ordine del presidente russo Vladimir Putin, il ministro della Difesa Serghei Shoigu ha fatto visita in Siria. A Damasco è stato ricevuto dal presidente della Repubblica araba siriana Bashar al-Assad. Durante i colloqui sono state discusse questioni relative alla garanzia di una cessazione sostenibile delle ostilità nella zona di de-escalation di Idlib, alla stabilizzazione della situazione in altre parti della Siria, nonché a vari aspetti della cooperazione militare e tecnica nella lotta congiunta contro i gruppi terroristici internazionali. Lo fa sapere il ministero in una nota.(ANSAmed).