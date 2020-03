Coronavirus: governo Francia, 'tornate a coltivare i campi' Ministro, '200mila impieghi diretti nell'agricoltura'

(ANSAmed) - PARIGI, 24 MAR - La Francia invoca il ritorno al lavoro nei campi. Il ministro dell'Agricoltura, Didier Guillaume, ha lanciato un appello "all'esercito dell'ombra di uomini e donne", che "non hanno più un'attività" a causa della crisi del coronavirus, ad "unirsi al grande esercito dell'agricoltura francese" in cerca di manodopera.



"Oggi c'è la possibilità di avere 200.000 impieghi diretti nei mestieri dell'agricoltura", ha detto il ministro ai microfoni di BFM-TV, chiedendo a chi lo desidera di andare "nei campi" a coltivare la terra, in un contesto già difficile, in cui la Francia conta milioni di disoccupati oltre alle centinaia di migliaia tenuti a casa dal coronavirus. (ANSAmed).