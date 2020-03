Israele: Netanyahu rinnova appello:'Gantz, facciamo governo' Ma leader Blu-Bianco replica, 'lo guiderò io'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 24 MAR - Il premier uscente Benyamin Netanyahu è tornato oggi a chiedere al premier incaricato Benny Gantz di formare "subito" un governo di unità nazionale.



"Incontriamoci ora e - ha detto su twitter - facciamo il governo oggi stesso".



"Il popolo di Israele - ha aggiunto Netanyahu - ha bisogno di un esecutivo che salvi vite e benessere. Non è tempo per quarte elezioni". "Entrambi sappiamo - ha continuato - che le differenze tra noi sono piccole e che possiamo superarle dando vita ad un governo".



Ma l'appello non sembra essere stato accolto: "Il mandato - ha replicato Gantz - è nelle mie mani e il governo si farà da me guidato".



Il contenzioso maggiore tra i due è infatti chi sarà premier per primo: Netanyahu lo vuole, ma Gantz non solo ha avuto il mandato dal presidente Reuven Rivlin ma ha anche la maggioranza di 61 seggi alla Knesset. (ANSAmed).