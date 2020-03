Coronavirus: Francia, ok clorochina con controllo medico Con due antivirali per i pazienti affetti da Covid19

(ANSAmed) - PARIGI, 26 MAR - Via libera della Francia alla prescrizione sotto rigide condizioni dell'antimalarico idroclorochina e l'associazione lopinavir/ritonavir ai pazienti ricoverati in ospedale per coronavirus: è quanto si legge nel testo del decreto adottato ieri 25 marzo 2020 e pubblicato oggi sul sito Legifrance.gouv.fr.



"In deroga all'articolo L.5121-8 del codice della salute pubblica l'idroclorochina e l'associazione loinavir/ritonavir possono essere prescritti, somministrati e amministrati sotto la responsabilità di un medico ai pazienti contagiati da Covid-19, negli ospedali e centri sanitari in cui sono ricoverati, come anche per il proseguimento del loro trattamento se le loro condizioni lo consentono e dietro autorizzazione" del medico che ha prescritto "inizialmente" il trattamento, "a domicilio".(ANSAmed).