Israele: media, dopo presidenza Knesset Gantz agli Esteri Accordo con Likud prevede sua premiership dopo Netanyahu

(ANSAmed) - TEL AVIV, 26 MAR - In base all'accordo fatto con il Likud di Benyamin Netanyahu, Benny Gantz sarà per breve tempo presidente della Knesset per poi diventare ministro degli Esteri in un governo di unità nazionale guidato da Benyamin Netanyahu.



Subito dopo la carica di presidente della Knesset tornerà al Likud come era fino a pochi giorni fa con Yuli Edelstein. Al termine dell'anno e mezzo, Gantz secondo i media, dovrebbe diventare a sua volta premier al posto di Netanyahu.(ANSAmed).