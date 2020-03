Kosovo: Ue,dopo caduta governo Paese in situazione difficile Portavoce a Tanjug, 'serve stabilità in emergenza coronavirus'

(ANSAmed) - BELGRADO, 26 MAR - Per la Ue, la caduta del governo di Pristina, sfiduciato ieri sera in Parlamento, ha messo il Kosovo in una difficile situazione politica, nel pieno della crisi legata all'emergenza coronavirus. "Il Kosovo ha bisogno di stabilità, concentrando tutti gli sforzi sulla lotta al coronavirus e alla difesa della salute dei cittadini", ha detto all'agenzia serba Tanjug la portavoce della commissione europea Ana Pisonero. Tutti i leader politici, ha aggiunto, in una tale situazione devono dar prova di responsabilità, operando nell'interesse della popolazione. I prossimi passi dopo la sfiducia al governo, ha osservato la portavoce, devono essere conformi alla Costituzione del Kosovo.(ANSAmed). QN/ S0A QBXB