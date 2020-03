Coronavirus: Francia, altri 15 giorni di confinamento Governo annuncia proroga fino a metà aprile

(ANSAmed) - PARIGI, 27 MAR - Il primo ministro francese, Edouard Philippe, ha annunciato, al termine del Consiglio dei ministri, la proroga di 15 giorni del confinamento per i francesi. La misura restrittiva sarebbe scaduta - dopo i primi 15 giorni - martedì 31 marzo.



"E' chiaro - ha detto Philippe - che siamo soltanto all'inizio dell'ondata epidemica, che ha sommerso l'est del Paese da diversi giorni e arriva nell'Ile-de-France. Per questo annuncio il rinnovo del provvedimento fino a mercoledì 15 aprile, con le stesse regole che continueranno ad essere applicate. Questo periodo - ha concluso il premier - potrà essere prorogato se la situazione sanitaria lo esigerà".



