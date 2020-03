Coronavirus: Di Maio, dall'Albania lezione di solidarietà

ROMA, 30 MAR - "L'egoismo non ci appartiene.

Dall'Albania una lezione di solidarietà. Grazie a Edi Rama. Sono questi i valori fondanti che l'Europa dovrebbe trasmettere a chi è in difficoltà". Lo scrive, su Facebook, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio postando uno scambio di messaggi con il premer di Tirana dopo l'invio in Italia di un team di 30 medici e infermieri albanesi in aiuto al personale sanitario italiano nella lotta al coronavirus. "Se vince l'Italia, vince l'Albania, l'Europa e il mondo, senza l'Italia non vince proprio nessuno", ha scritto Rama. "Grazie mille, amico mio, i nostri due popoli per sempre fratelli", ha sottolineato Di Maio ringraziandolo.