Coronavirus: ministra Spagna vede la luce, 'la curva scende'

(ANSAmed) - ROMA, 30 MAR - La ministra spagnola degli Esteri, Arancha González, mostra speranza sugli sviluppi dell'emergenza coronavirus nel Paese sottolineando alla Bbc che le ultime cifre indicano che la curva va verso un appiattimento. Oggi le autorità spagnole hanno confermato 6.398 casi, per un totale di 8.195 contagi, più che in Cina. Il numero dei casi positivi è però il più basso registrato da una settimana. Arancha González ha rimarcato che resta alta la pressione sulle unità di terapia intensiva e che ulteriori restrizioni aiuterebbero a contenere la diffusione del virus. La ministra ha inoltre affermato che è ingiusto puntare in particolare il dito contro la Spagna in quanto anche altri Paesi, come Italia e Usa, si stanno confrontando con numeri senza precedenti.(ANSAmed).