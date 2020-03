Libia: Borrell, situazione critica,richiede azione urgente Irini azione a sostegno a processo di Berlino

(ANSAmed) - BRUXELLES, 31 MAR - "La Libia è una priorità per l'Ue", come dimostra la conferenza di Berlino. "Ma la situazione nel Paese è molto critica e richiede un'azione urgente". Così l'Alto rappresentante dell'Ue, Josep Borrell, illustrando alla stampa la nuova missione Ue Irini, per l'attuazione dell'embargo sulle armi alla Libia. Irini "è una buona notizia", è un "contributo Ue a sostegno del processo di Berlino, e per giocare un ruolo importante per la promozione della pace. La diplomazia non ce la può fare se non è sostenuta da azioni come questa, che ha l'obiettivo di contribuire al cessate il fuoco".(ANSAmed).