Libia: al via l'operazione 'Eunavfor Med Irini'

BRUXELLES - Il Consiglio europeo ha adottato ufficialmente la decisione di lanciare l'operazione Eunavfor Med Irini da domani. Il compito principale dell'operazione sarà l'attuazione dell'embargo Onu sulle armi alla Libia, si legge in una nota del Consiglio europeo. Irini sarà guidata dal comandante Fabio Agostini e il suo quartier generale sarà a Roma. In contemporanea al lancio di missione Irini, quella precedente, operazione Sophia, "terminerà le sue attività in modo permanente". La missione Irini (pace in greco) si avvarrà di navi e mezzi aerei e satellitari.

In particolare, l'operazione potrà condurre ispezioni in alto mare, al largo della Libia, su imbarcazioni sospettate di trasportare armi o materiale similare da o verso la Libia, secondo la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Tra i compiti secondari di Irini sono previsti il monitoraggio e la raccolta di informazioni sull'export illegale di petrolio e dalla Libia; ma anche il contributo all'aumento delle capacità e all'addestramento dei guardacoste e dei militari della marina libica per le attività in mare; oltre ad un contributo allo smantellamento del modello di business dei network di trafficanti.

Inizialmente il mandato della missione durerà fino al 31 marzo 2021.