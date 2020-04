Coronavirus: partito aereo turco di aiuti per l'Italia

ISTANBUL - Un Airbus militare turco A400M che trasporta materiale sanitario, tra cui maschere, tute protettive e gel antibatterici, è decollato stamani dall'aeroporto Etimesgut di Ankara per consegnare questi aiuti per la lotta al coronavirus in Italia e in Spagna. Lo annuncia il ministero della Difesa turco.



L'aereo, precisa Ankara, è stato inviato "agli alleati Nato per ordine del presidente turco" Recep Tayyip Erdogan, che aveva anticipato l'iniziativa di solidarietà nelle scorse ore, e contiene materiale prodotto da "fabbriche affiliate al ministero della Difesa". La spedizione di materiale medico avviene "nell'ambito dell'Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre della Nato", sottolinea inoltre l'ambasciata d'Italia ad Ankara, che esprime il suo ringraziamento alla Turchia "per questa manifestazione di solidarietà". La scorsa settimana, un carico di dispositivi di protezione donati dalla Mezzaluna rossa turca per la lotta al Covid-19 era già stato inviato alla Croce rossa italiana a Roma.