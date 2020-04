Coronavirus: Catalogna chiede aiuto a Spagna, servono medici La regione è una delle più colpite con oltre 2.000 morti

(ANSAmed) - ROMA, 2 APR - Il leader della Catalogna Quim Torra ha rivolto un appello alla Spagna affinché aiuti la sua regione, una delle più colpite dall'emergenza coronavirus.



Solo un mese fa, il governo catalano aveva detto di non aver bisogno dell'esercito spagnolo ma con i contagi saliti a 21.804 e le vittime a 2.093 - di cui 362 nelle case di riposo per anziani - Torra è stato costretto a tornare sui suoi passi. "Se ci possono aiutare, se qualsiasi medico può aiutarci e venire qui, ne saremmo grati", ha detto il leader indipendentista a Radio Ser Catalunya. Torra si è anche lamentato di non aver ricevuto nessun kit per i test dalla Spagna. "Il governo catalano sta fornendo il 90% delle risorse, quello spagnolo il 10%", ha precisato. L'esercito spagnolo è già intervenuto a Barcellona dove sta provvedendo alla sanificazione di case di riposo e all'allestimento di un ospedale in un centro conferenze della città.(ANSAmed).