ANSAmed - Agenda settimanale dal 6 al 12 aprile

(ANSAmed) - ROMA, 3 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 6 al 12 aprile: LUNEDI' 6 APRILE TUNISI - 20° anniversario della morte di Habib Bourguiba, il primo presidente della Tunisia.



BRUXELLES - Ue, riunione in videoconferenza dei ministri della Giustizia.



MARTEDI' 7 APRILE BRUXELLES - Ue, riunione dell'Ecofin per cercare di definire una risposta economica comune alla crisi causata dal coronavirus.



BRUXELLES - Ue, videoconferenza dei ministri della Ricerca. BRUXELLES - Ue, riunione dell'Eurogruppo con il commissario all'Economia Paolo Gentiloni in videoconferenza.



MERCOLEDI' 8 APRILE ISRAELE - Festa ebraica di 'Pesach', la Pasqua ebraica(fino al 16).



BRUXELLES - Ue, videoconferenza dei ministri dello Sviluppo.



GIOVEDI 9 APRILE Nessun evento da segnalare VENERDI' 10 APRILE Nessun evento da segnalare SABATO 11 APRILE Nessun evento da segnalare DOMENICA 12 APRILE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).