Tunisia: premier, rispetto quarantena aiuterà uscita crisi Misure prorogate di due settimane

(ANSAmed) - TUNISI, 3 APR - "Il rispetto delle misure di quarantena generale, prorogate di due settimane, a partire dal 5 aprile 2020, consentirà alla Tunisia di uscire dall'emergenza coronavirus con il minor danno possibile". Lo ha detto il premier tunisino, Elyes Fakhfakh, in un'intervista sulla tv nazionale e sul canale privato El Hiwar Ettounsi, sottolineando che la Tunisia "ha i mezzi necessari per affrontare tutti i possibili scenari di catastrofe" attraverso piani preventivi.



Fakhfakh ha affermato anche che il Paese ha abbastanza farmaci per trattare circa 20.000 persone infette dal virus, oltre a letti in terapia intensiva, centri di isolamento, dispositivi di protezione e test di screening che arriveranno la prossima settimana e consentiranno di effettuare quasi 400.000 test.



Per gestire l'emergenza sono stati mobilitati fondi per un importo di 120 milioni di dinari a beneficio di 900.000 persone che saranno distribuiti sotto forma di vaglia postali. Una determinata categoria di piccoli commerci e lavoratori in società private colpite dalla cessazione delle loro attività potrà anche beneficiare dell'assistenza finanziaria di 200 dinari, a partire dal 4 aprile. Il premier ha anche annunciato un assegno straordinario di 100 dinari per i pensionati la cui pensione è inferiore a 180 dinari. L'importo totale assegnato dal governo per far fronte alla disoccupazione temporanea, a beneficio dei lavoratori e delle imprese pubbliche, ammonterà a 300 milioni di dinari, con la previsione di ulteriori 100 milioni di dinari.



Sul fronte alimentare, il primo ministro ha sottolineato il miglioramento della filiera della distribuzione ai supermercati, con la disponibilità di grandi quantità di semola e di scorte alimentari strategiche e un conseguente graduale ritorno dei prezzi ai loro livelli precedenti. Per quanto riguarda i tunisini bloccati all'estero, Fakhfakh ha riferito che oltre duemila connazionali sono in attesa di essere rimpatriati e saranno collocati in centri di isolamento dedicati una volta rientrati. (ANSAmed).