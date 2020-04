Coronavirus: Tunisia, misure a favore di stranieri residenti Esteso periodo scadenza visto a fine crisi sanitaria

(ANSAmed) - TUNISI, 08 APR - Lo studio della situazione degli stranieri residenti in Tunisia, in particolare delle persone provenienti dai paesi sub-sahariani, nel particolare contesto dell'emergenza coronavirus, è stato al centro di una riunione speciale tra il ministro dell'Interno, Hichem Mechichi, degli Affari sociali, Habib Kechaou e del ministro delegato alla tutela dei diritti umani e ai Rapporti con gli organi costituzionali e la società civile, Ayachi Hammami. Durante questo incontro, sono state convenute una serie di misure per garantire loro un pari trattamento per quanto riguarda i bisogni di base, senza distinzione rispetto ai cittadini, coinvolgendo nell'applicazione delle stesse le associazioni che contribuiscono ad aiutare gli stranieri che vivono in Tunisia.



Tra le misure varate, il posticipo del pagamento degli affitti di marzo e aprile e l'estensione, dal primo marzo fino alla fine della crisi sanitaria a livello nazionale e nel paese di origine degli stranieri residenti in Tunisia, della scadenza del visto.



(ANSAmed)