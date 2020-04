Eliseo, l'Italia merita dall'Ue una solidarietà rafforzata 'Fiducia italiani in Europa crolla, è una minaccia politica'

(ANSAmed) - PARIGI, 8 APR - "L'Italia merita una solidarietà rafforzata", come la Spagna e gli altri Paesi colpiti più duramente dall'epidemia Covid-19: lo hanno detto fonti dell'Eliseo commentando l'impasse su una soluzione finanziaria nell'Eurogruppo. "Potremo dire alla fine che c'è stata una solidarietà forte? Al di là delle mascherine inviate dalla Francia o dalla Germania in Italia, l'Europa a livello strutturale sarà stata al fianco dell'Italia per aiutarla a sostenere la sua economia?". "I sondaggi - notano le fonti della presidenza francese - mostrano oggi che la fiducia degli italiani nell'Europa sta crollando". Se non ci sarà accordo, "gli italiani diranno che l'Europa in questo momento non è stata al loro fianco" e avrà ragione chi dice che hanno fatto di più "i cinesi o i russi". "Si tratta - ha concluso l'Eliseo - di una minaccia politica che è sul tavolo. E sulla quale tutti devono interrogarsi".(ANSAmed).