Tunisia, 2 francobolli in memoria dei martiri Belaid e Brahmi

TUNISI - Le poste tunisine hanno emesso giovedì, nella ricorrenza dell'82mo anniversario della Giornata dei Martiri, due francobolli in omaggio ai martiri della patria, Chokri Belaid e Mohamed Brahmi, deputati dell'opposizione uccisi nel 2013 in circostanze non ancora chiarite in un periodo particolarmente difficile per la Repubblica tunisina. Questa emissione, si legge in una nota ''è un omaggio a coloro che hanno sacrificato le loro vite e offerto le loro anime come redenzione per la patria, e fa parte del contributo delle Poste nel preservare la memoria nazionale e sostenere gli sforzi della Tunisia nella sua lotta per la libertà, la democrazia, la lotta al terrorismo e il consolidamento dell'unità nazionale. Questi due francobolli, così come gli altri prodotti filatelici, sono disponibili in vendita presso tutti gli uffici postali e via internet con i consueti mezzi elettronici di pagamento, sul sito web www.e-stamps.poste.tn.