Coronavirus: Siria, governo proroga misure fino al 2 maggio

(ANSAmed) - BEIRUT, 15 APR - Il governo siriano ha prolungato oggi fino al 2 maggio le misure restrittive per far fronte alla pandemia di coronavirus nei territori controllati dall'esercito di Damasco. Lo riferisce l'agenzia Sana, precisando che la task force governativa ha deciso di prorogare di altre due settimane il blocco alla mobilità di mezzi e individui tra le varie regioni del Paese, con l'eccezione di una serie di categorie di veicoli e di persone coinvolte nelle attività considerate essenziali.



Ufficialmente in Siria si registrano 29 casi positivi al Covid-19 e due decessi. Ma i dati non sono rappresentativi in un contesto sanitario segnato da nove anni di guerra in un territorio che risulta frammentato dal controllo militare e politico di diversi attori locali e stranieri.(ANSAmed).